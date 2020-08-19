Всех задержанных во время митингов в Солигорске 9 и 10 августа отпустили. Комментарий начальника РОВД

Новости Беларуси. Среди задержанных во время митингов в Солигорске не было случайных прохожих. Об этом рассказали в местном РОВД во время общения с журналистами и местными жителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для встречи стали многочисленные обращения граждан с целью узнать, кого задерживали сотрудники милиции на акциях и применялась ли физическая сила. Начальник РОВД Александр Шаровар подчеркнул, что события, которые предшествовали задержаниям, носили стихийный характер. Сперва протестующие находились в центре города и вели себя мирно, однако спустя время к ним подтянулась группа агрессивно настроенных граждан, которые призвали толпу двигаться в сторону местного исполкома. При себе у координаторов имелись списки с именами чиновников и работников участковых избирательных комиссий.

Сотрудники милиции – а на тот момент на улицах находились только участковые и инспекторы ГАИ – предупредили собравшихся о недопустимости подобных деструктивных действий. После этого большая часть протестующих отсеялась, однако наиболее агрессивные участники продолжили движение.

Александр Шаровар, начальник Солигорского РОВД:

После 22 часов к данному месту проведения несанкционированного мероприятия начали подходить лица с признаками алкогольного опьянения, агрессивно настроенные против действующей власти. После этого была получена оперативно информация, что лица агрессивно настроены и пытаются прорваться через нашу цепочку, прорваться в исполком. Около 300 молодых людей, агрессивно настроенных, которые спланировали цепочку, с лозунгом «Давайте на милицию» начали движение в нашу сторону. Ввиду того, что к этому времени уже были добавлены, приданы силы с соседних районов, мы оказали им активное сопротивление.

В этот же день было задержано больше 100 человек, которые были доставлены в РОВД. Это молодые люди, зачастую вообще не понимающие происходящие процессы. Есть категория лиц (больше 30 человек), которые оказались не жителями Солигорска и призывали: мы хотим навести порядок в Солигорске. Попадались лица ранее судимые. Да, попадались люди, которые ранее не привлекались к административной ответственности. В первую очередь мы обратили внимание на лиц, которые попались впервые. Ввиду того, что этот момент был определен, на следующий день данная категория лиц после проведения профилактической беседы, составления предупредительных документов была отпущена.