«9 Мая – священная дата для каждого белоруса». Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днём Победы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

9 Мая – священная дата для каждого белоруса. День, который вернул нашему народу право на жизнь и надежду на будущее. Мы чтим героизм и бесстрашие защитников Отечества, которые верили в победу, мужественно сражались за Родину. Высоко ценим самоотверженность тружеников тыла и всех, кто в послевоенные годы поднимал из руин разрушенные города и села.

Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма для молодежи, вдохновляет на созидание. Сохранить память о подвиге нашего народа – это исторический долг перед прошлым и будущим.