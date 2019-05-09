«Мы спаслись только тем, что бросились в ледяную воду» Как дети прятались от фашистов и уходили в партизаны

Бронислав Викторович Карпенко, ветеран ВОВ, полковник в отставке, партизан, писатель-фронтовик:

Примерно до июля 1943 года мы жили в лесу. Это наш Березинский район. И за этот период мне пришлось пережить два случая, которые запомнились на всю жизнь. Ещё не партизаном я был. Когда кто-то выдал, что мы находимся в лесу. Апрель 1943 года. Река разлилась, холодная вода, ледяная вода ещё. И на этом берегу – возвышенность, а потом обрывы были. Мы собрались там, чтобы обсудить, что дальше будет. А потом смотрим – они на дороге повысаживались и пошли окружать. И мы спаслись только тем, что бросились в эту ледяную воду. Что уже будет! Между кустиками, кочками, и уже на основной берег Березины. А там вековые дубы, которые попадали. И мы под корнями этими попрятались. Они, находящиеся на берегах, в воду не полезли, открыли огонь. Из миномётов особенно, пулемётов. Это было гонение, чтобы видно было этих ребят, девочек. Чтобы увезти их.