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Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»

09 мая 2019 09:44
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Роман Зинченко, ученик 11-го класса средней школы №71 с самого детства был увлечён историей. С неподдельным интересом он мог часами слушать рассказы о прошлом, рассматривать семейные ретро-фотографии и награды. Парень признаётся, что ему всегда было интересно узнать немного больше, чем напишут в учебниках.

Роман Зинченко, ученик ГУО «СШ №71 г. Минска»:
В 2016 году к Дню Победы нам организовали посещение ветерана Великой Отечественной войны от школы. И мы его посетили, поздравили с праздником, он поведал о своих боевых подвигах, как он воевал.

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»-1

Рассказ того ветерана о боевом подвиге поразил школьника до глубины души. Он понял, что есть и другие люди, которым также нужна поддержка, те, кто хочет поведать свою историю.

Татьяна Карпович, учитель ГУО «СШ №71 г. Минска»:
Фактически он знает всех ветеранов нашего района. Очень по-другому выглядит человек, когда он увлечён этим любимым делом, он тратит на это своё время, совсем по-другому относится к людям. У него даже такое сожаление по поводу того, что уходят люди и их истории никому не достанутся, уйдёт в небытие.

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»-4

Чтобы сохранить рассказы фронтовиков, в 2017 году Роман создал в Интернете уникальное сообщество «Герои Родины Великой».

Роман Зинченко:
Я стараюсь через Интернет донести до молодого поколения, что ещё есть герои и они среди нас. Помимо рассказов о ветеранах, я стараюсь молодёжи привить чувство, чтобы они помогли чем-то, не только делом, но и добрым словом.

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»-7

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»-9

Сегодня общение Романа с ветеранами переросло в настоящую дружбу. Как только появляется возможность, он непременно помогает им по хозяйству, сопровождает на торжественные мероприятия.

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»-12

Роман Зинченко:
Ветеранам приятно, что к ним приходит молодой человек в гости, чтобы узнать о Великой Отечественной войне. Сейчас историю переписывают активно, они хотят, чтобы была правда о том, что они знают, что они видели.

Школьник собрал рассказы фронтовиков в интернет-группе: «Стараюсь донести, что ещё есть герои и они среди нас»-15

После окончания школы Роман обещает, что он продолжит свою деятельность. А в будущем мечтает издать книгу воспоминаний тех людей, глаза которых видели ужасы войны и Великую Победу.

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# Беларусь помнит # общество # Роман Зинченко # Татьяна Карпович # Фотофакт # История

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