Тем временем ВВС Израиля продолжают массированные удары по военным объектам и инфраструктуре Ирана, в ответ Исламская Республика обстреливает израильские города десятками ракет и беспилотников.

Так, верховный лидер Ирана в ответ на призыв Трампа «сдаться немедленно» заявил, что иранский народ намерен бороться до конца. Он также пригрозил атаковать базы США в Израиле, если Вашингтон вмешается в конфликт. Трамп же, опубликовав серию постов, заявил, что его терпение «на исходе» и назвал верховного лидера легкой мишенью.

К ситуации на Ближнем Востоке, к которой приковано внимание всего мира. Военная эскалация между Израилем и Ираном продолжает нарастать, признаков скорого урегулирования конфликта пока не предвидится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аятолла Али Хаменеи, верховный лидер Ирана:

Штаты, мы не сдадимся! Если вы атакуете, будут тяжелые последствия. Иран не примет ни мира, ни войны, которые ему навяжут. Наши вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности. Израиль совершил серьезную ошибку и будет наказан за свои действия.

Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 30 % мировых поставок природного газа и нефти. Здесь после массированных ударов у побережья Ирана оказались охвачены огнем сразу три товарных судна.

Что касается обстрелов, то за последние сутки они возобновлялись несколько раз. Армия обороны Израиля еще ночью призвала эвакуироваться жителей одного из районов Тегерана, где, по данным военных, более 50 самолетов нанесли удары по иранским предприятиям по производству центрифуг для обогащения урана.

Известно, что в результате ударов Израиля серьезно повреждены ядерные объекты в Натанзе и Исфахане, крупнейший подземный завод по обогащению урана Фордо пока не пострадал. Сообщается также, что за эту ночь в больницы Израиля поступили порядка сотни пострадавших от обстрелов. О новых жертвах в Иране пока нет информации.

Напомним, в прошлую пятницу Израиль начал свою самую крупную в истории воздушную войну против Ирана, поскольку Исламская Республика якобы находится на грани создания ядерного оружия. Иран отрицает это и наносит ответные удары. Посредником между конфликтующими сторонами готова выступить Россия.