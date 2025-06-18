Возрождение деградированной почвы! Как в Беларуси решают проблему опустынивания земель?

Ежегодно на планете теряется около 75 млрд тонн почвы. Экономический ущерб и угроза мировой продовольственной безопасности очевидны. В Беларуси рациональному использованию земельных ресурсов – особое внимание, оно и понятно, ведь для нас земля – кормилица, да и другие страны мы можем обеспечить продовольствием. Непрерывно идет экологическая реабилитация и рекультивация деградированной почвы. Реализуется программа мелиорации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как в стране решают проблему защиты земель от опустынивания, расскажет Анастасия Близнюк.

Леса, реки, озера и живописная природа – отличие белорусского ландшафта. Хоть наша страна и расположена в зоне достаточного увлажнения, в последние годы южные регионы сталкиваются с проблемой засушливости земель. В Беларуси, стране с богатым сельскохозяйственным потенциалом, задача – максимально правильно и разумно использовать земельные ресурсы.

«Шалыги» – самый большой карьер Витебской области. Работу здесь ведут сразу несколько организаций. Свою часть объекта ДСУ-45 уже сдали. Ранее предприятие занималось добычей песка и песчано-гравийной смеси в карьере глубиной около 25 метров. Когда земли отслужили, компания их рекультивировала. Теперь эти площади можно и дальше использовать в соответствии с целевым назначением.

Сергей Барановский, заместитель директора по строительству Дорожно-строительного управления № 45 Витебска:

Балансовые запасы полезного ископаемого песка и песчано-гравийной смеси в этом месторождении 770 тыс. кубометров. Общая площадь рекультивации составила порядка 7 га. Работы были выполнены. Можно производить сельскохозяйственные работы. Разработка карьеров в Витебской области ведется на постоянной основе. В регионе строятся новые объекты, поэтому потребность в материалах высока. Спрос есть, возможности тоже, остается лишь временное согласование.