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21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие

21 апреля 2022 09:07
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21 апреля отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие-1

Сегодня, 21 апреля, отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Учреждая этот праздник, ООН стремилась привлечь внимание представителей власти и систем образования к вопросу развития творческого мышления, создания условий для реализации инноваций и внедрению их в различные сферы жизни человечества. Передовые технологии, многие из которых являются продуктом творчества, способствуют повышению уровня жизни во всех уголках земного шара.

21 апреля был основан Рим

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие-4

В 753 году до нашей эры в этот день был основан Рим – один из старейших городов Европы. Сейчас 21 апреля – национальный праздник всех итальянцев, который может длиться до пяти дней. На день города проходит множество шоу, посвященных истории Рима и его традициям. Совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители столицы Италии, так и многочисленные туристы.

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие-7

96-летие отмечает сегодня королева Великобритании Елизавета II. Она взошла на престол в 1952 году в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. На правление Елизаветы II выпал весьма широкий период британской и мировой истории. Она застала закат великой империи, пережила вместе со страной грандиозные потрясения, взлеты и падения – и по сей день остается авторитетным и влиятельным политиком, хоть и не влияет на политику напрямую и не высказывает своих взглядов. Сохранение монархии как института вопреки многочисленным вызовам – во многом именно ее заслуга. В настоящее время Елизавета Вторая – самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории, а также самый долгоправящий и старейший глава государства в мире.

21 апреля у православных Чистый четверг

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие-10

У православных сегодня Чистый четверг. Это особый день перед Пасхой, когда верующие вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. В этот день в храмах на архиерейской службе совершается чин омовения ног. По сути он представляет собой воспроизведение одного из ярчайших эпизодов Евангелия. Перед Тайной Вечерей Христос вместе с апостолами должны были по восточному обычаю умыть себя, чтобы сесть за трапезный стол. Эта обязанность зачастую возлагалась на слуг. Однако в этой роли выступил сам Господь. Тем самым, согласно вероучению, Спаситель проявил смирение. И показал верующим пример.

21 апреля День чемоданов

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие-13

А еще сегодня День чемоданов – наших неизменных спутников во всех путешествиях. Чемодан в том виде, в котором мы его знаем, появился в середине 19 века. Изобрел его французский мастер Луи Виттон в 1858 году. Он сделал боковые поверхности чемоданов твердыми и плоскими, благодаря чему их стало удобно перевозить, просто положив один на другой. Одежда в них не мялась, а хрупкие предметы были надежно защищены. В дальнейшем чемодан становился все более простым, легким и прочным. Сегодня мы видим чемоданы на колесиках и с выдвигающимися ручками, и даже чемоданы-роботы. Но как бы он ни менялся, чемодан по-прежнему остается символом приключений и путешествий.

Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим.

# История # общество # Елизавета II # Иисус Христос # Луи Виттон # Фотофакт

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