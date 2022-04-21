21 апреля отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Сегодня, 21 апреля, отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Учреждая этот праздник, ООН стремилась привлечь внимание представителей власти и систем образования к вопросу развития творческого мышления, создания условий для реализации инноваций и внедрению их в различные сферы жизни человечества. Передовые технологии, многие из которых являются продуктом творчества, способствуют повышению уровня жизни во всех уголках земного шара. 21 апреля был основан Рим

В 753 году до нашей эры в этот день был основан Рим – один из старейших городов Европы. Сейчас 21 апреля – национальный праздник всех итальянцев, который может длиться до пяти дней. На день города проходит множество шоу, посвященных истории Рима и его традициям. Совершается символическое открытие ворот города, чтобы в них смогли войти как жители столицы Италии, так и многочисленные туристы. 21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-летие

96-летие отмечает сегодня королева Великобритании Елизавета II. Она взошла на престол в 1952 году в возрасте двадцати пяти лет, после смерти своего отца – короля Георга VI. На правление Елизаветы II выпал весьма широкий период британской и мировой истории. Она застала закат великой империи, пережила вместе со страной грандиозные потрясения, взлеты и падения – и по сей день остается авторитетным и влиятельным политиком, хоть и не влияет на политику напрямую и не высказывает своих взглядов. Сохранение монархии как института вопреки многочисленным вызовам – во многом именно ее заслуга. В настоящее время Елизавета Вторая – самый долгоправящий и старейший монарх в британской истории, а также самый долгоправящий и старейший глава государства в мире. 21 апреля у православных Чистый четверг

У православных сегодня Чистый четверг. Это особый день перед Пасхой, когда верующие вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери. В этот день в храмах на архиерейской службе совершается чин омовения ног. По сути он представляет собой воспроизведение одного из ярчайших эпизодов Евангелия. Перед Тайной Вечерей Христос вместе с апостолами должны были по восточному обычаю умыть себя, чтобы сесть за трапезный стол. Эта обязанность зачастую возлагалась на слуг. Однако в этой роли выступил сам Господь. Тем самым, согласно вероучению, Спаситель проявил смирение. И показал верующим пример. 21 апреля День чемоданов