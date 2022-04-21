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21 апреля кинологические службы отмечают 95 лет в составе МВД. В Сети появилось видео о буднях милицейских собак

21 апреля 2022 09:11
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Новости Беларуси. 95-летие 21 апреля отмечают кинологические службы в системе Министерства внутренних дел. К этой дате в Сети появилось видео о буднях хвостатых помощников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 апреля кинологические службы отмечают 95 лет в составе МВД. В Сети появилось видео о буднях милицейских собак-1

Специалисты ведомства и их питомцы надежно обеспечивают правопорядок и общественную безопасность на улицах наших городов, охрану стратегических объектов и личного имущества, участвуют в раскрытии преступлений, задержании и конвоировании преступников. Сотрудников кинологических подразделений поздравил министр внутренних дел, отметив высокий профессионализм, преданность избранному делу, твердость духа и успехи, которые невозможны без самообладания и любви к животным. Четвероногим коллегам сегодня явно перепадет вкусное угощение.

# Собаки # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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