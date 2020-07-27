Анатолий Исаченко пообщался со студотрядовцами в Солигорском районе

Новости Беларуси. Анатолий Исаченко встретился со студотрядовцами Солигорского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Заместитель председателя Совета Республики посетил масштабное строительство жилого дома в районе № 21. Сегодня вместе с работниками 26 студентов профессиональных учреждений работают на трех участках города.

Кстати, молодые люди выбирают столицу горнодобывающей промышленности уже не первый год. Анатолий Исаченко поинтересовался, довольны ли молодые люди условиями труда и уровнем заработной платы. Затем разговор продолжился в одном из живописных уголков Солигорщины – урочище Бугры.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики:

Студенчество, наверное, самая лучшая пора времени, а это стройотрядовское движение дает определенный импульс – ребята знакомятся друг с другом, познают труд, зарабатывают копеечку. Это общение в такой раскрепощенной обстановке дает положительный результат.

В подарок Анатолий Исаченко получил комплект спецодежды, тем самым его приняли в братство студотрядовского движения.