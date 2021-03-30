Чаще всего люди даже не подозревают, что вовлечены в финансовые пирамиды. Что такое маркетинговое мошенничество?

Обманом не наторгуешь. Продажа различных продуктов знакомым и вербовка. Так можно обозначить многоуровневый маркетинг или, как его называют, МЛМ. Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета Республиканской Конфедерации Предпринимательства:

Есть два вида модели: одна законная, одна – финансовая пирамида. Первое: сетевой маркетинг, МЛМ. В МЛМ те сетевые маркетинги и специалисты, которые используют его и продают какой-то товар, они, как правило, обходят легальные схемы, может быть, нелегальные схемы. Это рекламу, телевидение, это какой-то пиар, это распространение таргетированной рекламы.

Чаще всего люди даже не подозревают, что вовлечены в финансовые пирамиды. Те компании, которые участвуют в мошеннических моделях, имея психологически подготовленных высококвалифицированных специалистов, вводят людей в заблуждение. Андрей Копыток:

Они, как правило, находятся 2-3 года на рынке. Пишут, что у них все хорошо, но на самом деле нет товара продажи, у них все распространено на бумажном носителе.

Вам могут предложить бросить работу, и уверять, что стать по-настоящему богатым можно лишь продавая продукцию компании. Организаторы таких проектов нацелены на сплоченность коллектива и привлекательность компании, предлагая стать миллионером с сотней долларов в кармане. Андрей Копыток:

К сожалению, существует практика финансовых пирамид, это когда высококвалифицированные люди с опытом работы в финансовой сфере пытаются обманным путем привлечь наше население, включая и молодое поколение, и слабо обученное поколение, я имею в виду поколение возрастной категории, люди пожилого возраста. Как правило, становятся в мошеннические пирамиды, теряют свои деньги путем вложения, перечисления каких-то взносов.

Не солгать, так и не продать. Избегайте проектов, ориентированных на набор и привлечение новых людей в компанию, будьте осторожны с программами, где от вас требуется покупка товаров для дальнейшей продажи. Так можно остаться с носом. Андрей Копыток:

С целью вовлечения или такого психологического, морального климата, давления на наших граждан, они пытаются вовлечь их далее в авантюру, чтобы выманить деньги. Как только средства выманиваются, эти компании как однодневки исчезают.

Торговля кого выручит, а кого-то – выучит. Известны случаи, когда компании-однодневки предлагают заоблачные проценты от взносов, а когда на вашем балансе числится приличная сумма – сайт выдает ошибку, мол, а такого и вовсе не существовало. Андрей Копыток:

Слабая вовлеченность информационной среды в эти процессы, влечет негативные последствия и, как правило, по-моему, 60 %, согласно статистике Белстата, у нас было в том году, в отношении наших граждан, совершение мошеннических действий именно в области МЛМ пирамиды и финансовой пирамиды.