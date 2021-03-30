«Чтобы не было никаких сломанных веточек». На что ещё стоит обратить внимание при выборе саженцев роз?

Розы – настоящее украшение сада. Эти цветущие кустарники сегодня очень популярны в ландшафтном озеленении. Ассортимент сортов, представленных на рынке, способен удовлетворить самого искушенного садовода. Но чтобы розы радовали пышным цветением, важно не просто купить понравившийся сорт, но и тщательно выбрать саженец. Основное внимание – качеству.

Алеся Курьянович, продавец-консультант:

В первую очередь, когда мы смотрим на розочку, мы смотрим, чтобы не было вот здесь никаких сломанных веточек, чтобы набухали почки, чтобы нигде не появилась плесень, потому что мало ли неправильные условия хранения, чтобы вот этого не было. Почки все живые, сорт смотрим.

Опытные садоводы знают: чтобы избежать проблем с качеством, необходимо покупать саженцы у проверенных поставщиков. Одна из таких компаний, давно присутствующих на рынке Беларуси, Аграрно-Промышленный Дом. Алеся Курьянович:

Обязательно получаем все сертификаты качества, которые уже заверены, проверены. Наши многолетние покупатели постоянно к нам приходят, оставляют хорошие отзывы и берут нашу продукцию с удовольствием.

Конец марта – начало апреля – самое подходящее время для выбора посадочного материала. Еще на полках присутствует богатый выбор, и уже нет необходимости думать о том, как месяц, или больше хранить саженец. Буквально неделя-другая и розы смело можно высаживать в открытый грунт. Алеся Курьянович:

Храним в прохладном помещении, пока почки не проснутся. Также можно еще не бояться брать розочку, которая уже проснулась, у которой уже появились такие молодые побеги, листья. Вот она так выглядит, это ничего страшного, любая розочка почувствовала тепло, она пошла просыпаться. Ничего страшного, если у нас такие побеги. Он достаточно большой, чтобы его подольше сохранить, делаем косой срез и либо присаживаем дома в какую-то тару, чтобы потом методом перевалки пересадить, либо уже когда температура почвы +5, +8, можно высадить уже в грунт, соблюдая всю инструкцию, которая указана на нашей упаковке.

Перед посадкой корешки замочили, корневин, «Корень Супер», что-нибудь такое для стимуляции роста корней. По инструкции два часа подержали и все, можно высаживать. Корешки распрямились – и высадили.