«Ответственность – ключевой аспект». Александр Лукашенко озвучил требования к перераспределению полномочий

Новости Беларуси. При распределении полномочий во главу угла необходимо ставить незыблемые приоритеты – комфорт и благосостояние населения. Об этом Александр Лукашенко заявил 30 марта на совещании по вопросам перераспределения полномочий между органами государственной власти, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что перераспределение полномочий происходит нечасто, поэтому надо взвесить все за и против по каждому пункту.



Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что волнует прежде всего? Готовы ли те, кто хочет дополнительных полномочий, к их реализации? Ведь это не только дополнительное право оперативно и гибко решать вопросы, но и нагрузка, дополнительная ответственность. Ответственность – ключевой аспект во всей этой нашей работе.

Президент обратил внимание, что правовые акты о передаче полномочий должны содержать четкий ответ на вопрос: кто конкретно будет отвечать за принимаемые решения?

Александр Лукашенко:

Продуманы ли возможные риски? Не случится ли так, что через какое-то время в каждом регионе установится своя практика принятия решений, и она будет отличаться? К чему это может привести в современном мире, мы понимаем. У меня тоже есть опыт: это было в России. И я помню молодого Путина, когда он только стал Президентом после Ельцина, мы обсуждали этот вопрос: что ни регион (хотя в России это оправдано, она огромная страна), абсолютно разные решения. И в кучу собрать Россию многого стоило. Нам надо это или нет.

Александр Лукашенко подчеркнул: процесс перераспределения полномочий должен быть тесно увязан с конституционной реформой.