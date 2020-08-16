«Показать, кто что умеет». Состязания командиров прошли на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом определили лучших командиров батальонов и рот механизированных и танковых подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение нескольких дней офицеров тестировали по физической и теоретической подготовке, а также по профильным дисциплинам, среди которых тактические, огневые и технические навыки. По итогам соревнований победу одержали представители войск Западного оперативного командования.

Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:

Впервые по огневой подготовке были введены ряд новых упражнений дополнительно. Для мотострелковых это выполнение упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова, а также УКС из РПГ. Для танкистов они выполняли упражнения не только первый УКС из танка штатным снарядом, а также выполняли пятое упражнение из НСВТ и УКС из пистолета Макарова. Данное упражнение каждый командир должен и сам умело знать и выполнять, а самое главное, он должен знать, как организовывать подобные занятия.

Сергей Кузнецов, командир танкового батальона отдельной механизированной бригады:

То, что здесь оценивается, это полевая выучка каждого командира. Так как в войсках командиры тоже готовятся, личным примером это показывают, но здесь действительно есть шанс познакомиться с людьми, поделиться опытом и показать, кто что умеет.