«Показать, кто что умеет». Состязания командиров прошли на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом определили лучших командиров батальонов и рот механизированных и танковых подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На полигоне под Борисовом определили лучших командиров батальонов и рот механизированных и танковых подразделений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение нескольких дней офицеров тестировали по физической и теоретической подготовке, а также по профильным дисциплинам, среди которых тактические, огневые и технические навыки. По итогам соревнований победу одержали представители войск Западного оперативного командования.
Андрей Некрашевич, начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси:
Впервые по огневой подготовке были введены ряд новых упражнений дополнительно. Для мотострелковых это выполнение упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова, а также УКС из РПГ. Для танкистов они выполняли упражнения не только первый УКС из танка штатным снарядом, а также выполняли пятое упражнение из НСВТ и УКС из пистолета Макарова. Данное упражнение каждый командир должен и сам умело знать и выполнять, а самое главное, он должен знать, как организовывать подобные занятия.
Сергей Кузнецов, командир танкового батальона отдельной механизированной бригады:
То, что здесь оценивается, это полевая выучка каждого командира. Так как в войсках командиры тоже готовятся, личным примером это показывают, но здесь действительно есть шанс познакомиться с людьми, поделиться опытом и показать, кто что умеет.
По мнению участников, соревнования с каждым годом усложняются, вводятся новые предметы и упражнения. Это даёт возможность командирам подразделений постоянно совершенствовать военную выучку.