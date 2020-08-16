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В Минске митингующие собрались в районе стелы

16 августа 2020 13:29
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Новости Беларуси. Мирную акцию 16 августа организовали представители альтернативных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники

В Минске митингующие собрались в районе стелы-1

В Минске митингующие собрались в районе стелы-3

В Минске митингующие собрались в районе стелы-5

В Минске митингующие собрались в районе стелы. На улицах города службу несут правоохранители.

Сотрудники не препятствуют проведению митинга. 

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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