Новости Беларуси. Мирную акцию 16 августа организовали представители альтернативных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники
Новости Беларуси. Мирную акцию 16 августа организовали представители альтернативных сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митинг на площади Независимости в Минске. Вот что говорят участники
В Минске митингующие собрались в районе стелы. На улицах города службу несут правоохранители.
Сотрудники не препятствуют проведению митинга.