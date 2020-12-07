Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой

Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства – обеспечить положительную динамику и не ссылаться при этом на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я постоянно подчеркивал и хочу еще раз подчеркнуть: если правительство и парламент, рассмотрев эти документы, которые будут формализованы в законах и указах Президента, предпочтительны для развития нашей страны, и такое решение примет правительство с парламентом, и это будет удовлетворять запросам местных органов власти в лице губернаторов, значит, быть по сему.