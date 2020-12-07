Александр Лукашенко: решения будут приняты. По итогам года кто не выполнил, уходит на покой

Новости Беларуси. Экономические итоги 2020 года и прогноз на ближайшую перспективу 7 декабря обсудили на совещании у Президента. Требование главы государства – обеспечить положительную динамику и не ссылаться при этом на пандемию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.