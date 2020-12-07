Александр Лукашенко: концептуальный подход правильный – рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары и не только

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Концептуальный подход правильный – это рост доходов, сдерживание цен на социально значимые товары, добавляю, и не только, Роман Александрович. Не надо нам идти по заранее заготовленным жуликами и бандитами лекалам: вот социально значимые, а дальше что хочу, то и ворочу.

Александр Лукашенко: «Кто сказал, что холодильник и стиральная машина не являются значимыми для населения товарами?»

Поэтому нам надо смотреть серьезно и по торговле, и так далее. Мы об этом немало говорили и уже на опыте выработали практику контроля за ценообразованием, за сдерживанием инфляции. Мы договорились, что и наши профсоюзы, и наши местные советы, и наши депутаты, и сенаторы… Не могу упрекнуть в данном случае, Наталья Ивановна, вас и ваших сенаторов, молодцы. У вас их там всего ничего на постоянной основе, тем не менее стараются. Остальных мы пока не видим, только иногда по телевизору блеснут. Вот этого быть не должно.