Александр Лукашенко: показатели, я бы сказал, попахивают некой концептуальностью, но только не конкретикой

Новости Беларуси. Необходимо провести ревизию инвестпроектов с привязкой к местности. Также Президента интересуют резервы для социального акцента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Есть концептуальность, есть пять основных показателей. Но глава государства ждет от правительства конкретики.