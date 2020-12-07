Александр Лукашенко: показатели, я бы сказал, попахивают некой концептуальностью, но только не конкретикой

Новости Беларуси. Необходимо провести ревизию инвестпроектов с привязкой к местности. Также Президента интересуют резервы для социального акцента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Есть концептуальность, есть пять основных показателей. Но глава государства ждет от правительства конкретики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы наряду с большими «положительными прогрессами» по отдельным направлениям видеть и недостатки. На Всебелорусском народном собрании об этом надо будет говорить.
Считаю, что в наших силах не переносить проблемы для их разрешения на далекое будущее. Правительством, как мне докладывают, привлекался самый широкий спектр государственных органов и экспертов. Выработано пять приоритетов. Это повышение качества жизни населения, укрепление экономического потенциала, цифровая трансформация, регионы и формирование институтов развития.
Показатели, я бы сказал, извините за тавтологию, попахивают некой концептуальностью, но только не конкретикой. Если правительство решило уйти от конкретных, понятных для людей и специалистов даже, нас, показателей и затемнить их, зашторить вот этими – это неправильно. Показатели должны быть четко понимаемы не только нами, но и людьми.
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