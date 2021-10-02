«Земля одна идёт». Белорусские механизаторы рассказали, как справляются с непогодой во время уборки картофеля

Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа «Центральный регион» на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.

Мы едем на картошку, но если уборку картофеля вы представляли себе так или вот так, то вот вам ожидание–реальность. Во-первых, на колхозные поля уже не принято отправлять студентов «биться за урожай». Так что никакой студотрядовской романтики. В современных хозяйствах с копкой созревших клубней справляются комбайны. А во-вторых...

Яна Шипко, корреспондент:

Сентябрь – самое время для уборки картофеля, но, к сожалению, в эту пору аграрии уж слишком зависят от капризов погоды. Вот и сейчас затяжные дожди пятый день мешают выйти в поле. Потому мы заехали на мехдвор, чтобы пообщаться с механизаторами, которые убирают наш второй хлеб.

В ожидании хорошей погоды время коротают за ремонтом техники. Этакое профилактическое ТО, чтобы потом избежать неисправностей. Дождь кончится – придется наверстывать простой. И тогда становиться на паузу из-за неполадок будет непростительно.

Владимир Кашкан, механизатор:

Работаем.

– А как этот сезон сложился, погода как влияет?

– Дожди идут – невозможно копать. Плохая сепарация картошки, земля одна идет. Поэтому стоим, ждем погоды. Ремонтируем комбайн, трактор, так и занимаемся.

Яна Шипко:

Мечта настоящего бульбаша. Здесь находится целых 600 тонн отборного картофеля. Белорусский сорт «Бриз» – один из самых вкусных, проверенных годами и разваристых. Все, как любят белорусы. А здесь она уже отборная, смотрите, какая ладненькая, и готовая к продаже.

Даже в непогоду в хранилище идет сортировка убранных овощей. Автоматически клубни калибруются по крупности. Земля и мелкие корневища отсеиваются, хотя полностью без ручного труда не обойтись. Изначально картофелеводство было основной специализацией экспериментальной базы имени Котовского. Уже в 1980-е здесь тестировали европейские семена и технологии. Главный агроном Александр Бакиновский в то время пришел работать в хозяйство механизатором.

Александр Бакиновский, главный агроном экспериментальной базы имени Котовского:

Экспериментальная база была создана в 80-е годы, еще при Советском Союзе. И здесь выращивались большие площади – 400, 500 гектаров. Сотрудничали с голландскими фирмами, выращивались в основном голландские сорта. Специализация немножко меняется, мы переходим на молочное ведение. В растениеводстве – сахарная свекла, кукуруза больше. Именно по бульбе у нас осталась техника, и площади уже уменьшились. В этом году у нас только 60 гектаров картофеля выращивается. Яна Шипко:

Вы так ласково сказали «бульба». Вам нравится работать с картофелем? Какие есть премудрости, чтобы уродился хорошо?

Александр Бакиновский:

Премудростей нет. По любой культуре – это соблюдение технологий выращивания, и получаешь хороший результат. Интересно работать с бульбой, если есть техника. У нас она есть. И для обработки, и для копки, вы видели. Все есть, поэтому в этом году есть хороший урожай, технология была соблюдена. Хотя год сложный по жаре, по влаге, но некоторые поля в этом году и 300 дают. Некоторые подсушило – там малый урожай. Яна Шипко:

А 300 центнеров с гектара считается хорошим урожаем? Александр Бакиновский:

Нормальный, я считаю. Яна Шипко:

А какие сорта в этом году сеяли?