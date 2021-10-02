«Земля одна идёт». Белорусские механизаторы рассказали, как справляются с непогодой во время уборки картофеля
Новости Беларуси. Пока хлеборобы справляют «Дожинки», программа «Центральный регион» на СТВ отправилась туда, где хлеб всему голова. Мечта бульбаша. Что роднит Ван Гога и узденцев и где же родина белорусской картошки? Узнаем, как появляются новые сорта картофеля, и поделимся лайфхаками для бульбашей.
Мы едем на картошку, но если уборку картофеля вы представляли себе так или вот так, то вот вам ожидание–реальность. Во-первых, на колхозные поля уже не принято отправлять студентов «биться за урожай». Так что никакой студотрядовской романтики. В современных хозяйствах с копкой созревших клубней справляются комбайны. А во-вторых...
Яна Шипко, корреспондент:
Сентябрь – самое время для уборки картофеля, но, к сожалению, в эту пору аграрии уж слишком зависят от капризов погоды. Вот и сейчас затяжные дожди пятый день мешают выйти в поле. Потому мы заехали на мехдвор, чтобы пообщаться с механизаторами, которые убирают наш второй хлеб.
В ожидании хорошей погоды время коротают за ремонтом техники. Этакое профилактическое ТО, чтобы потом избежать неисправностей. Дождь кончится – придется наверстывать простой. И тогда становиться на паузу из-за неполадок будет непростительно.
Владимир Кашкан, механизатор:
Работаем.
– А как этот сезон сложился, погода как влияет?
– Дожди идут – невозможно копать. Плохая сепарация картошки, земля одна идет. Поэтому стоим, ждем погоды. Ремонтируем комбайн, трактор, так и занимаемся.
Яна Шипко:
Мечта настоящего бульбаша. Здесь находится целых 600 тонн отборного картофеля. Белорусский сорт «Бриз» – один из самых вкусных, проверенных годами и разваристых. Все, как любят белорусы. А здесь она уже отборная, смотрите, какая ладненькая, и готовая к продаже.
Даже в непогоду в хранилище идет сортировка убранных овощей. Автоматически клубни калибруются по крупности. Земля и мелкие корневища отсеиваются, хотя полностью без ручного труда не обойтись. Изначально картофелеводство было основной специализацией экспериментальной базы имени Котовского. Уже в 1980-е здесь тестировали европейские семена и технологии. Главный агроном Александр Бакиновский в то время пришел работать в хозяйство механизатором.
Александр Бакиновский, главный агроном экспериментальной базы имени Котовского:
Экспериментальная база была создана в 80-е годы, еще при Советском Союзе. И здесь выращивались большие площади – 400, 500 гектаров. Сотрудничали с голландскими фирмами, выращивались в основном голландские сорта. Специализация немножко меняется, мы переходим на молочное ведение. В растениеводстве – сахарная свекла, кукуруза больше. Именно по бульбе у нас осталась техника, и площади уже уменьшились. В этом году у нас только 60 гектаров картофеля выращивается.
Яна Шипко:
Вы так ласково сказали «бульба». Вам нравится работать с картофелем? Какие есть премудрости, чтобы уродился хорошо?
Александр Бакиновский:
Премудростей нет. По любой культуре – это соблюдение технологий выращивания, и получаешь хороший результат. Интересно работать с бульбой, если есть техника. У нас она есть. И для обработки, и для копки, вы видели. Все есть, поэтому в этом году есть хороший урожай, технология была соблюдена. Хотя год сложный по жаре, по влаге, но некоторые поля в этом году и 300 дают. Некоторые подсушило – там малый урожай.
Яна Шипко:
А 300 центнеров с гектара считается хорошим урожаем?
Александр Бакиновский:
Нормальный, я считаю.
Яна Шипко:
А какие сорта в этом году сеяли?
Александр Бакиновский:
В этом году мы сеяли «Бриз», «Скарб», «Манифест», «Волат». Четыре сорта белорусских, мы на них остановились. Отбирали много сортов, 10 у нас, но остановились на этих. У них хорошая лежкость, и спрос у людей на них хороший, качество клубней хорошее. У «Манифеста» красные клубни, у остальных – белые. Убрали мы 22 гектара из 60 – третью часть. Сейчас из-за погодных условий задержка получилась. Конечно, не ожидали такого большого циклона, что уже неделю не ходим в поле. Придется нам наверстывать все, потому что оптимальные сроки для уборки уходят, а октябрь – это уже для бульбы поздно, надо в сентябре убирать.
Яна Шипко:
А как наверстывать будете и скажется ли это на качестве бульбы, что позже убирают ее?
Александр Бакиновский:
Я думаю, на качестве не скажется. Уже так не затопило ее. Но наверстывать с трудом, с утра до вечера, как и надо крестьянам, приходится работать.
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