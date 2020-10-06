«Сегодня выгреб, утром – кучи такие, прямо пепельницы высыпают с балкона». Дворник Минска – о своей работе

Как один из дворников Минска поддерживает чистоту улиц и подъездов, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. С раннего утра и до победы дворники ежедневно приводят в порядок жилые дворы. Их труд важен, но порой не заметен, ведь мы далеко не всегда обращаем внимание на чистоту и ухоженность улицы. Один из таких работников, что создают уют во дворах, – Денис Горошко. В этом году он стал победителем в номинации «Минский мастер-2020».

Денис Горошко, дворник:

Было это три года назад. Пришел помогать жене на работу, моя жена работает в ЖЭСе уже 10 лет, понравилось, решил попробовать, пришел и устроился. Работа хорошая, уважают труд.

Любовь к порядку и труду Денису привили родители еще в детстве. Сперва это была помощь по домашнему хозяйству: родился наш герой в деревне Новый Остров Кличевского района. Затем, в старшем возрасте, он выбрал профессию тракториста. А несколько лет назад остановился на работе дворника. Денис Горошко:

Утром мы приходим к 7 часам сюда. Берем инвентарь и идем сразу в подъезды. Убираем первые этажи, потому что у нас каждый день по графику уборка первых этажей. Потом подметаем дорогу на улице и все остальное время проводим на зеленой зоне – выгребаем листву.

С приходом осени у дворников начинается сизифов труд. Кроны деревьев желтеют и опадают – листву нужно сгребать Но Денис не унывает, ведь для него это всего лишь часть любимой работы, однако не всегда все гладко. Денис Горошко:

Это очень раздражает. Сегодня вот выгреб, утром приходишь уже кучи такие, прямо пепельницы высыпают с балкона. То же самое и в подъезде, приходишь и подметаешь. Просишь жителей. Животных они везде выгуливают на территории, хотя стоят таблички, что нельзя выгуливать. Поставили вот у нас недавно таблички, дается штраф.

Чистоту и порядок во дворе жильцы домов ценят и стараются поддержать Дениса: кто – словом, а кто и памятным сувениром. Согласитесь, приятно, когда уважают чужой труд. Денис Горошко:

С четвертого подъезда один человек, он где-то работает, с документами мне выдал медаль за хорошую работу.

Денис рассказал, что если усердно трудиться, то не заметишь холода и непогоды. Жильцы:

У нас всегда были хорошие дворники. Спасибо им. Они с женой с утра сразу все подметают. Посмотрите, какой у нас чистый двор. У нас жильцы хорошие.

Возле нашего дома всегда чисто и прекрасно убирают. Вы даже сами видите, как у нас все чистенько. Животных выгуливают с пакетиком.