Александр Лукашенко: «Дай бог сейчас сохранить то, что у нас есть. А для этого надо быть, как кулак, едиными»

И здесь важно научиться четко отличать правду от откровенной фальсификации. Самый логичный вывод: каждый на своей месте должен качественно выполнять порученное дело.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну куда вы поедете сегодня? Сегодня уже никто никуда не поедет: ни гастарбайтеры, ни великие специалисты, ни ученые, ни студенты. Я вам потом расскажу, как было. Уже некуда ехать, уже надо заземляться здесь. Бога молите, чтобы пандемия вас вернула домой.

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Чем вы будете заниматься? Малым, средним бизнесом. Или крупным будете на «Химволокно» заниматься, там вон вам работу нарежет Петро, да? Поэтому давайте, начинайте, шевелитесь. И дело не в предвыборной кампании.