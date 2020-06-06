Как вырастить арбуз на даче? Понадобится глина

Как вырастить арбуз на даче? Ещё до недавних пор считали, что выращивать бахчевые в Беларуси невозможно. Но за последние десятилетия в стране изрядно потеплело и появилась четвёртая климатическая зона, где погодные условия сравнимы с севером Украины. Всё это позволяет выращивать нетипичные для Беларуси бахчевые. Как это делать, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Провоторова, научный сотрудник сектора тыквенных культур РУП «Институт овощеводства»:

Мы готовим рассаду заранее: за 30 дней до высадки мы высеваем семена в торфяные горшочки. Если рассада достигла 20 сантиметров и у неё есть три настоящих листа, значит, она готова для высадки.

Для того, чтобы высадить рассаду в открытый грунт, мы должны корни обмакнуть в глиняной болтушке. Это нам позволит защитить растение от пересыхания и вредителей.

В глину мы добавляем воду и инсектицид, размешиваем до сметанообразного состояния.