«Здесь создают эксклюзивную посуду, свечи, кукол для привлечения женихов». Как весело провести выходные в «Дукорском маёнтке»?

Мчим за 50 километров от столицы в самое сердце Пуховичского района: в «Дукорский маентак». Этому местечку стать диковинкой было предначертано свыше. В 18 веке здешними землями владел Михаил Казимир Огинский. Славился он не только как великий военный деятель, меценат, но и шикарно владел четырьмя музыкальными инструментами. Расцвет же маентка пришелся на 19 век. Леон Францевич Ошторп возвел здесь дворец, собрал библиотеку, организовал археологический музей. Да что там, была даже своя рота почетного караула, оркестр и цирк. Шляхта любила зрелища с плавучим театром и покатушками на санях с медведями. Анастасия Макеева, корреспондент:

Что сохранилось? Какие свидетели тех лет?

Ирина Кунец, научный сотрудник музейного комплекса «Дукорский маёнтак»:

Брама была построена в начале 19 века в неоготическом стиле, она в высоту составляет 25 метров. Внутрь можно подняться, раньше там было всего три уровня, внизу были наблюдатели. Наблюдали за аллеей, которая прилегает к нашему маентку. Когда наблюдатели видели, что едут гости к маентку, они поднимались на второй ярус, там снова установлен и раньше тоже был колокол. В него били, что было своеобразным сигналом, что нужно готовиться к встрече гостей.

А парковались гости в стайне (каретной). Ее возродили и разместили раритетный транспорт. К примеру, фаэтон, который уносили на светские приемы благородные лошадки. Здесь была достойная конюшня в 30 голов. И сегодня туристы могут прокатиться с ветерком на черногривых. В шляхетскую экзотику идеально вписался и «домик Элли».

Анастасия Макеева:

В перевернутом доме каждый может почувствовать себя Майклом Джексоном, лунная походка и эффект опьянения вам точно гарантирован. На самом деле, перевертыш задумывался не ради аттракциона и тест-драйва вестибулярного аппарата. Его ценность намного больше.

Идея «перевертыша» принадлежит польскому филантропу Даниэлю Чапевскому. В 2007 году в Шимбарке он впервые перевернул мир с ног на голову, чтобы показать переоценку ценностей. Традиции уходят, все материализуется, а человеческое общение заменяют гаджеты. Дабы человек не забывал свои корни и близких, были задуманы эти «американские горки». Причем белорусский аналог буря уронила еще и под наклоном.

Первый раз приехали посмотреть, что это вообще такое, голова немножко подкруживается.

– Не страшно?

– Нет, необычно.

– Хорошие ощущения, очень нравится. Ирина Кунец:

Наше сознание тоже немного начинает паниковать, чтобы его немного отвлечь, говорят, что можно смотреть на воду. Она будет немного успокаивать. Кто поспортивнее будет, тем, конечно, будет попроще. Анастасия Макеева:

Интерьер в стиле ретро, это тоже было специально сделано?

Ирина Кунец:

Да, современные технологии, гаджеты, а тут раз и обычная плита с четырьмя газовыми конфорками или тот же чайничек с носиком, не каждый это видел.

Ровно как и галерея ретро авто на входе, где на «волгах» и «москвичахм можно умчать в свою молодость. Посреди вековых деревьев скучать некогда. Для самых маленьких создали «Сказочный Лэнд». В избушках разместили героев и сопроводили аудиогидом. Волшебство начинается с нажатия на кнопку. Взрослые оценят метательный тир. Этакая забава по-шляхетски и отличная разрядка. И если вы давно мечтали научиться стрелять из лука, вам точно сюда.

Владимир Есьман, экскурсовод музейного комплекса «Дукорский маёнтак»:

Сулицы – это было как метательное оружие, шляхта пользовалась как во время боя, также они используют оружие и на охоте. Охота – одно из самых любимых развлечений.

Среди развлечений – веревочный городок, пейнтбол, страйкбол. Отвести душу можно и в городе ремесленников. Традиции с пылу жару. Здесь можно посидеть за гончарным кругом и забрать сувенир на память. Эксклюзивная посуда рождается на глазах. И если белорусы больше предпочитают молочение, то иностранцы привыкли к глянцу и глазури. Восторг и от новой техники: пузырение.

Валерий Войстриков, гончар:

Тот же самый кувшин, когда делался венчик, делалась линия. Бывало, делалась линия красного цвета. То есть считалось, что это будет оберегать. Две линии в том же самом орнаменте – это горизонт и небо, то есть каждый орнамент что-то символизировал, в каждом изделии какой-то сакральный смысл был. Главное, верите ли вы в это, вот и все. Задобрить судьбу можно и в мастерской ткачества. Тряпичных кукол наши предки делали оберегами дома и семьи. Их называли рванками и мотанками. Не использовали ни иголок, ни ножниц, просто рвали лоскутки старой одежды и закрепляли красными нитками. И обязательно без лица, чтобы не вселилась нечистая сила. У каждой ляльки была своя роль. Ими зазывали женихов, благословляли молодых, и, как метлой, выгоняли из хаты все плохое. В доме кукол вам помогут сделать свой талисман.

Ольга Антонова, мастер по куклам:

Вот у меня в руках «Кубышка-травница». Этих куколок наполняли травками, ставили там, где спят, чтоб аромат травок шел по всему дому, пахнуть она будет больше двух лет. Затем травы меняли, считали, что с ними меньше всего болеют. «Падарожніца-путешественница» – это в дорогу оберег, у нее в руках мешочек, там зернышки лежат, чтобы быть сытому в дороге, и ниточка колечком красная, чтобы всегда домой вернуться. Эта куколка называется «Капустка», ими девушки женихов привлекали. Жених находился, ее сразу же снимали с окошка и усаживали на куфар, когда куклы сидели на куфаре, они уже были оберегом жениха и невесты.

Галерея восковых свечей впечатляет. От славянских богов и милых снеговиков веет прополисом. Каждая фигурка как скульптура. Сжечь не поднимается рука. И если вы не решитесь наполнить свою квартиру медовым ароматом, знайте, что этот шедевр без срока годности и может стать отличным сувениром. День Святого Валентина и Масленица не за горами. Так что можно сделать подарок своими руками и подсластить душу. У местной мастерицы своя пасека, она знает толк в качественном меде.

Валентина Марченко, мастер по восковым свечам:

Фигурки изготавливаются по специальным формочкам. Формы силиконовые. Внутри формы уже задана какая-то определенная фигурка, вот такая вот. Анастасия Макеева:

А мед дегустировать даете? Валентина Марченко:

Конечно. Анастасия Макеева:

Это липовый? Валентина Марченко:

Да. Мне его не очень хочется называть таким словом. Потому что липовый звучит так, как будто ненатуральный. Немножко с мятным послевкусием.

После вкусного путешествия отправляйтесь в зоосад. Самые общительные здесь товарищи-страусы. Не забудьте прихватить овощей, но знайте меру. Дикая природа живет по своим законам. А вот полюбоваться на расстоянии и понаблюдать за повадками животного мира больно интересно.

Анастасия Макеева:

Напоследок можно задобрить местный царь-дуб (ему уже больше 400 лет) и оставить монетку и пожелания у филина. Кстати, у него, как и у других достопримечательностей, есть QR-код, так что можно узнать больше об истории маентка.

Домик вверх ногами понравился, необычное ощущение, запоминается на всю жизнь.