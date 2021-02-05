В Минске объявлен день наведения порядка и уборки снега

Новости Беларуси. В Минске сегодня, 5 февраля, объявлен день уборки снега. Принять участие могут все. Основная нагрузка, разумеется, на коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра на расчистку города выведены сотни людей. Дворники дружно убирают снег во дворах, на дорогах работает спецтехника. На своих закрепленных территориях порядок наводят сотрудники предприятий и организаций. Не оставаться в стороне призывают и автовладельцев. По возможности их просят расчистить парковочные места во дворах.