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В Минске объявлен день наведения порядка и уборки снега

05 февраля 2021 08:46
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Новости Беларуси. В Минске сегодня, 5 февраля, объявлен день уборки снега. Принять участие могут все. Основная нагрузка, разумеется, на коммунальные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске объявлен день наведения порядка и уборки снега-1

С самого утра на расчистку города выведены сотни людей. Дворники дружно убирают снег во дворах, на дорогах работает спецтехника. На своих закрепленных территориях порядок наводят сотрудники предприятий и организаций. Не оставаться в стороне призывают и автовладельцев. По возможности их просят расчистить парковочные места во дворах.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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