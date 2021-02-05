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Александр Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии

05 февраля 2021 08:16
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Новости Беларуси. Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства отметил, что традиционно в эту пору в Беларуси подводят итоги научного года и вручают документы докторам наук и профессорам – умным, талантливым и трудолюбивым представителям научно-педагогического сообщества. Президент поздравил участников церемонии с очередным значимым этапом в карьере и новым статусом, который открывает дополнительные возможности.

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси. По его словам, наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства.

Уровень развития науки предопределяет роль и место страны на политической карте мира, возможности экономики и обороноспособность. В основе, как ни крути, лежит наука. Мы живем в мире быстро меняющихся трендов, знаний и технологий, и сегодня как никогда возрастает значимость стратегических прогнозов и точности экспертных оценок.  

# Наука # общество # Александр Лукашенко

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