Александр Лукашенко: стране нужны прорывные инновационные технологии

Новости Беларуси. Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства отметил, что традиционно в эту пору в Беларуси подводят итоги научного года и вручают документы докторам наук и профессорам – умным, талантливым и трудолюбивым представителям научно-педагогического сообщества. Президент поздравил участников церемонии с очередным значимым этапом в карьере и новым статусом, который открывает дополнительные возможности.

​Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня стране нужны новые прорывные, эффективные, инновационные технологии. Это отличный шанс по-настоящему заявить о себе для тех, кто действительно озабочен развитием науки и судьбой Беларуси. По его словам, наука давно стала не только инструментом познания, но и реальной производительной силой, определяющей прогресс во всех сферах человеческой деятельности. Более того, она является важнейшим фактором укрепления независимости и суверенитета государства.