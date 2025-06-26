Виктор Хренин принял участие в совещании министров обороны стран – участниц ШОС

С какими вызовами и угрозами военной безопасности сталкиваются страны ШОС и что члены шанхайской десятки могут предпринять для их нейтрализации? Эти темы стали предметом обсуждения на совещании министров обороны государств-участниц организации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча прошла в китайском Циндао. Как отметил глава военного ведомства Беларуси, некоторые мировые игроки выбрали путь открытой милитаризации и наращивания боевого потенциала, а ввиду происходящих на Ближнем Востоке событий, вполне реальной стала угроза вовлечения ядерных государств в прямое противостояние. Подобный сценарий может привести к непоправимым последствиям в глобальном масштабе. Беларусь всегда выступала и выступает за обеспечение неделимой безопасности, равноправие, взаимное уважение интересов. Наша страна рассматривает ШОС как консолидирующее ядро, вокруг которого формируется идея создания сообщества единой судьбы человечества с устойчивым разноплановым развитием.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Один из наших неизменных приоритетов – сотрудничество в целях укрепления региональной безопасности. Оно может быть реализовано посредством следующего: координации на международных площадках подходов к решению важных военно-политических вопросов; проведения мероприятий, направленных на повышение обороноспособности государств-членов; совместного противодействия традиционным и новым опасностям, включая информационные войны, цветные революции, угрозы в киберпространстве, экстремизм, терроризм и сепаратизм во всех проявлениях.

Виктор Хренин предложил возобновить проведение учения «Мирная миссия», направленного на повышение оборонного потенциала государств – участниц ШОС. А также отметил, что целесообразно будет продолжить проведение заседаний на уровне начальников генеральных штабов. Беларусь готова включиться в предметную работу в этой области.