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Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев в возрасте 86 лет

26 июня 2025 11:08
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Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев в возрасте 86 лет-0

Умер Валерий Рыбарев, белорусский и советский режиссер, автор популярнейших фильмов, в том числе «Меня зовут Арлекино». Ему было 86 лет, и он ушел из жизни в свой день рождения. Об этом сообщил Союз кинематографистов Беларуси.

Союз выразил свои соболезнования его семье. Рыбарев был заслуженным деятелем искусств БССР и лауреатом конкурса «Национальной кинопремии Беларуси» 2018 года за вклад в кинематограф.

Фильм «Меня зовут Арлекино» стал самой кассовой картиной в истории белорусского кино, собрав почти 42 миллиона зрителей.

Фото: pixabay

# Некролог

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