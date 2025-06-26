Умер кинорежиссер Валерий Рыбарев в возрасте 86 лет

Умер Валерий Рыбарев, белорусский и советский режиссер, автор популярнейших фильмов, в том числе «Меня зовут Арлекино». Ему было 86 лет, и он ушел из жизни в свой день рождения. Об этом сообщил Союз кинематографистов Беларуси.

Союз выразил свои соболезнования его семье. Рыбарев был заслуженным деятелем искусств БССР и лауреатом конкурса «Национальной кинопремии Беларуси» 2018 года за вклад в кинематограф.

Фильм «Меня зовут Арлекино» стал самой кассовой картиной в истории белорусского кино, собрав почти 42 миллиона зрителей.