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Александра Саснович вышла в финал квалификации Уимблдона

26 июня 2025 10:32
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Александра Саснович вышла в финал квалификации Уимблдона. На предыдущей стадии она уверенно прошла россиянку Оксану Селехметьеву, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Встреча не получилась долгой. Счет 6:2, 6:3. Белоруска исполнила 5 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта. За место в основе Саснович поспорит с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Она, в свою очередь, отправила отдыхать другую нашу спортсменку Ирину Шиманович – 6:4, 6:2. Гарантированно в первом раунде сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

# Теннис

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