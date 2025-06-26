Александра Саснович вышла в финал квалификации Уимблдона. На предыдущей стадии она уверенно прошла россиянку Оксану Селехметьеву, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Встреча не получилась долгой. Счет 6:2, 6:3. Белоруска исполнила 5 эйсов и реализовала 4 брейк-поинта. За место в основе Саснович поспорит с представительницей Латвии Дарьей Семенистой. Она, в свою очередь, отправила отдыхать другую нашу спортсменку Ирину Шиманович – 6:4, 6:2. Гарантированно в первом раунде сыграют Арина Соболенко и Виктория Азаренко.