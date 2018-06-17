Александр Лукашенко: «Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер»

Новости Беларуси. Их предназначение – исцелять. Люди в белых халатах. Такое определение стойко закрепилось за теми, кто находится на страже нашего с вами здоровья. Это не только врачи, но все, кто связан с медициной. Сегодня у них профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравления в адрес медицинских работников направил Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На заботу о человеке нацелена и система здравоохранения Беларуси. Доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны. Многие достижения отечественной медицины получили международное признание. Накопленный опыт, высокое мастерство и преданность делу специалистов отрасли сделали белорусские клиники и центры привлекательными для иностранных гостей. Благодарю за труд врачей и ученых, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестер и представителей младшего медицинского персонала – всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству.