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Президент Беларуси поздравил работников здравоохранения страны

17 июня 2018 09:31
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения страны с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Главы государства.  

Поздравление Президента Беларуси с Днём медицинских работников  

Вы нашли призвание в одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, выбрав благородный путь – помогать людям, ежедневно бороться за здоровье и жизни пациентов, проявлять терпение и милосердие по отношению к каждому.  

Доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны.  

Благодарю за труд врачей и учёных, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестёр и представителей младшего медицинского персонала – всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству.  

Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # общество

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