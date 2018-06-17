Президент Беларуси поздравил работников здравоохранения страны

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников здравоохранения страны с профессиональным праздником. Об этом сообщается на сайте Главы государства.

Поздравление Президента Беларуси с Днём медицинских работников

Вы нашли призвание в одной из самых важных, ответственных и почитаемых профессий, выбрав благородный путь – помогать людям, ежедневно бороться за здоровье и жизни пациентов, проявлять терпение и милосердие по отношению к каждому.

Доступность и качество услуг, использование в диагностике и лечении новейших технологий гарантированы всем гражданам нашей страны.

Благодарю за труд врачей и учёных, провизоров и фармацевтов, фельдшеров, медицинских сестёр и представителей младшего медицинского персонала – всех, кто остается верным долгу, искренне служит людям и государству.

Александр Лукашенко.