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Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?

15 ноября 2022 09:09
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Новости Беларуси. В Гродно полномасштабно взялись за ремонт мостов. Таких надводных сооружений через Неман в областном центре четыре, один из которых недавно возведен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные нуждались в обновлении. Теперь поэтапно ведут их ремонт.

Подробнее – в следующем сюжете.

Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?-1

Галина Буро, корреспондент:
Год наведения мостов в Гродно продолжается. Вопрос актуален для города, который Неман делит пополам. Потому теперь ведется активное строительство и ремонт надводных сооружений. Прошлым летом в областном центре появился уже четвертый автодорожный мост через реку, он получил название Восточный. И это позволило начать реконструкцию существующих сооружений без серьезных последствий для городского автодвижения. В мае капитально отремонтировали Румлевский мост, заменили асфальт на Старом мосту, а сейчас пришел черед Поповичского.

Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?-4

На мосту кипят масштабные работы. Строителям предстоит укрепить несущую конструкцию. Работники уже начали демонтаж низовой части перил и тротуаров, сверлят отверстия, чтобы в последствии укрепить монолитную плиту, и поднимают балки. Основная работа предстоит по натяжению так называемых пучков моста. Для этого уже все готово. Со дня на день ждут прибытия специальной техники.

Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?-7

Сергей Хомко, начальник сектора технического надзора Гродненского городского ЖКХ:
Параллельно ведутся работы внутри пролетных строений на опорах 3-4. Подготовка, сверление отверстий, там также будет устраиваться монолитная плита для усиления нижнего пояса пролетных строений. Ведутся работы по устройству временных ограждений. Как только убираются тротуары, сразу выставляется временное ограждение, чтобы строители могли свободно работать, не нарушая технику безопасности.

Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?-10

Конечно, гродненским автомобилистам пока приходится выбирать объездные пути. Но специалисты подчеркивают: ремонт Поповичского моста продиктован требованиями безопасности. Обследование показало износ конструкций, коррозию железных элементов и многочисленные трещины. Потому и было принято решение закрыть сооружение для капитального обновления.

Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?-13

Галина Буро:
Продолжается в Гродно и возведение второй кольцевой дороги вокруг города. Далеко идущие планы в регионе на следующий год. Стоит задача отремонтировать как минимум около 130 километров местных автомобильных дорог.

# Мосты Беларуси # общество # Галина Буро # Сергей Хомко # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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