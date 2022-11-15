Основная работа – натяжение «пучков». Как в Гродно ремонтируют Поповичский мост?

Новости Беларуси. В Гродно полномасштабно взялись за ремонт мостов. Таких надводных сооружений через Неман в областном центре четыре, один из которых недавно возведен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Остальные нуждались в обновлении. Теперь поэтапно ведут их ремонт. Подробнее – в следующем сюжете.

Галина Буро, корреспондент:

Год наведения мостов в Гродно продолжается. Вопрос актуален для города, который Неман делит пополам. Потому теперь ведется активное строительство и ремонт надводных сооружений. Прошлым летом в областном центре появился уже четвертый автодорожный мост через реку, он получил название Восточный. И это позволило начать реконструкцию существующих сооружений без серьезных последствий для городского автодвижения. В мае капитально отремонтировали Румлевский мост, заменили асфальт на Старом мосту, а сейчас пришел черед Поповичского.

На мосту кипят масштабные работы. Строителям предстоит укрепить несущую конструкцию. Работники уже начали демонтаж низовой части перил и тротуаров, сверлят отверстия, чтобы в последствии укрепить монолитную плиту, и поднимают балки. Основная работа предстоит по натяжению так называемых пучков моста. Для этого уже все готово. Со дня на день ждут прибытия специальной техники.

Сергей Хомко, начальник сектора технического надзора Гродненского городского ЖКХ:

Параллельно ведутся работы внутри пролетных строений на опорах 3-4. Подготовка, сверление отверстий, там также будет устраиваться монолитная плита для усиления нижнего пояса пролетных строений. Ведутся работы по устройству временных ограждений. Как только убираются тротуары, сразу выставляется временное ограждение, чтобы строители могли свободно работать, не нарушая технику безопасности.

Конечно, гродненским автомобилистам пока приходится выбирать объездные пути. Но специалисты подчеркивают: ремонт Поповичского моста продиктован требованиями безопасности. Обследование показало износ конструкций, коррозию железных элементов и многочисленные трещины. Потому и было принято решение закрыть сооружение для капитального обновления.