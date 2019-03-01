Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника

Сергей Савинский, заместитель начальника отдела организации пожарно-спасательных работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:

Решаются вопросы пересечения границы на территории зоны отчуждения. Потому что до этого момента вопрос не решался. У нас территория пересечения границ находилась или в Житомирской, или в Черниговской областях. На территории зоны отчуждения в Киевской области у нас не было возможности пересечь границу с Беларусью для того, чтобы выехать и помочь. Если там горит, нам надо ехать в Житомирскую область, чтобы пересечь границу.