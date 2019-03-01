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Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника

01 марта 2019 08:01
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Новости Беларуси. Спасатели Украины и Беларуси проведут совместные учения на территории Полесского радиационно-экологического заповедника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника-1

Приграничные территории с самым высоким на планете уровнем радиационного загрязнения требуют особого внимания. Любое возгорание в зоне приводит к вторичному переносу радионуклидов.

Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника-4

Сергей Савинский, заместитель начальника отдела организации пожарно-спасательных работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям:
Решаются вопросы пересечения границы на территории зоны отчуждения. Потому что до этого момента вопрос не решался. У нас территория пересечения границ находилась или в Житомирской, или в Черниговской областях. На территории зоны отчуждения в Киевской области у нас не было возможности пересечь границу с Беларусью для того, чтобы выехать и помочь. Если там горит, нам надо ехать в Житомирскую область, чтобы пересечь границу.

Белорусско-украинские учения пройдут на территории Полесского радиационно-экологического заповедника-7

Уже сейчас в регионе установлена наблюдательная вышка, приобретённая с привлечением международной помощи. Она обеспечит автоматический контроль участка в 15 квадратных километров по обе стороны границы.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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