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Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества

01 марта 2019 07:31
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Новости Беларуси. Широко анонсируемая встреча Президента с представителями общественности, экспертного сообщества, а также белорусских и зарубежных СМИ собрала более 200 человек,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества-1

Сейчас в административном комплексе рядом с Дворцом Независимости работают и наши корреспонденты. На прямую связь со студией выходит Алёна Сырова.

Александр Лукашенко 1 марта встречается с представителями общественности и экспертного сообщества-4

Подробнее в видеоматериале

# Большой разговор с Президентом # общество # Фотофакт

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