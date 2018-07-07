Александр Лукашенко: «Александрия принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей»

Новости Беларуси. Связь народов Беларуси, России и Украины всегда будет выше любых политических интересов и амбиций. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 июля на празднике "Купалье" ("Александрия собирает друзей").

Глава государства отметил, что Александрия, собравшая на праздник друзей из разных стран, играет самыми яркими красками.

"Именно в этот день, в эту ночь мы особенно чувствуем сакральную связь с родной землей, предками и друг с другом. Поэтому так хочется вырваться из городской жизни и стать ближе к природе – ее красоте и живительной силе, напитаться доброй энергией солнца, дождя, вдохнуть ароматы трав и леса, насладиться прохладой рек и озер", – сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, в этом и заключается смысл пережившей многие столетия традиции отмечать Купалье – праздник, напоминающий о простых человеческих радостях, оценить которые можно только замедлив свой привычный ритм.

"И как бы ни сложилась наша судьба, куда бы ни забросила, нам жизненно необходимо возвращаться к истокам. Туда, где пейзажи оживают сюжетами из детства и юности, где глубоко пущены корни родового дерева. Пусть даже и мысленно, но мы должны держаться за этот маленький мир, откуда начался наш путь в большую жизнь. Этот мир и есть наша папараць-кветка. В нем и обретаем мы свою силу, опору и счастье. Он наш оберег", – убежден белорусский лидер.

"С большим трепетом, чувством радости и гордости я приезжаю на свою малую родину. Для меня этот край всегда будет особенным. Но таким же важным и дорогим сердцу, как любой другой уголок моей Беларуси – удивительной, красивой, с добрым, трудолюбивым и гостеприимным народом", – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что фестиваль проходит под знаком дружбы народов. Он так и задумывался – как праздник, объединяющий соседей. "Людей, предки которых в былые времена так же красиво и дружно встречали ночь на Ивана Купалу на берегах Днепра – могучей реки, соединяющей и питающей земли Беларуси, России и Украины, – сказал Александр Лукашенко. – Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций".

По его словам, она возникла из пережитых вместе трудных и славных времен, переплелась общими культурными событиями, укрепилась семейными союзами. "Сделала нас сильными в нашем духовном единстве", – заявил белорусский лидер.

Президент констатировал, что узы славянского родства столетиями испытывались на прочность. "И там, где в разные времена политики и государственные деятели обрывали эти нити, народ поднимал их и находил путь друг к другу, оставаясь верным зову сердца и крови", – обратил внимание Глава государства.

"Александрия сегодня принимает не просто гостей из близких нам стран, а самых родных людей. Мы рады встречать эту праздничную ночь вместе. Уверен, что купальские огни, зажженные в эти дни, станут символом почитания национальных традиций, нашего единства, сплоченности и преемственности всех поколений. Позовут белорусов на их малую родину, напомнят о родных людях, согреют сердца добрыми воспоминаниями. А сегодняшний спектакль, который подарят нам любимые артисты наших трех главных славянских народов – Беларуси, России и Украины, – придаст этим эмоциям красивую художественную форму", – добавил Александр Лукашенко.