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По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе

07 июля 2018 19:27
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Новости Беларуси. Это был его второй боевой вылет. В Ивацевичском районе поисковики обнаружили фрагменты самолета, пролежавшего в земле 77 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднимать боевую машину на поверхность пришлось прямо из болота. И не зря: в ходе операции стали известны важные детали.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-1

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-3

Лесоохотничье хозяйство «Выгоновское». Вокруг сплошные топи. Нога человека здесь ступает крайне редко. Обломки бомбардировщика, подбитого в первые дни войны, всё это время были не на виду. Где, хотя бы приблизительно, знали единицы – из местных старожил.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-6

Юрий Куратник, житель деревни Выгонощи:
Старые жители рассказывали нам, как наблюдали эту картину – в самой деревне, когда фашистские оккупанты сбивали наши самолеты, как они падали.

По наводкам жителей окрестных деревень к делу подключились поисковики и энтузиасты. Подготовительная работа в хозяйстве «Беловежской пущи» велась три года. Чтобы подобраться к нужному месту, даже соорудили два моста. Но самое сложное было впереди.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-9

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-11

Петр Бутрим, СТВ: 
Работать в таких местах поисковикам особенно сложно. Место падения самолета – непроходимые болота. Фрагменты боевой машины доставали с глубины около трех метров. 

На счету отряда «Авиапоиск» десятки поднятых из земли военных самолетов, но в такой глуши довелось работать впервые.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-14

Владимир Бухта, руководитель отряда «Авиапоиск-Брест»:
Мы пошли на крайние меры. Пришлось погружаться при задержке дыхания на глубину 2,5 метров в жижу, цеплять крюк и с помощью лебедки вытаскивать этот двигатель.

Вбивали кол, я по этому шесту опускался вниз, потом вбивался в этот сапропель, находил фрагменты. Хаос из железа, страшно это, честно говоря.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-17

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-19

Обшивка со следами от пуль, фрагменты крепления крыла, шасси и другие детали. Таким образом, из болота достали всё, что осталось от двухмоторного Ил-4. Самолет бомбил немецкие танковые колонны 24 июня 1941 года. Роковым для него стал всего второй боевой вылет. Предположительно, на борту находились три человека.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-22

На некоторых элементах двигателя есть номера, по которым можно сказать конкретно, кто был в составе экипажа самолета, погибшего в самый трудный период Великой Отечественной войны.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-25

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-27

Имена погибших членов экипажа еще предстоит узнать. Работа с архивами уже идет. Тем временем, в трех километрах от этого места на поверхность в ближайшее время поднимут еще один самолет, сбитый днем позже – 25 июня 1941 года. Останки летчиков обоих экипажей захоронят со всеми почестями.

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-30

По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе-32

# Беларусь помнит # общество # Пётр Бутрим # Владимир Бухта # Фотофакт

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