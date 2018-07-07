По номерам на двигателе можно узнать о составе экипажа. Фрагменты самолёта времён войны нашли в Ивацевичском районе

Новости Беларуси. Это был его второй боевой вылет. В Ивацевичском районе поисковики обнаружили фрагменты самолета, пролежавшего в земле 77 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поднимать боевую машину на поверхность пришлось прямо из болота. И не зря: в ходе операции стали известны важные детали.

Лесоохотничье хозяйство «Выгоновское». Вокруг сплошные топи. Нога человека здесь ступает крайне редко. Обломки бомбардировщика, подбитого в первые дни войны, всё это время были не на виду. Где, хотя бы приблизительно, знали единицы – из местных старожил.

Юрий Куратник, житель деревни Выгонощи:

Старые жители рассказывали нам, как наблюдали эту картину – в самой деревне, когда фашистские оккупанты сбивали наши самолеты, как они падали. По наводкам жителей окрестных деревень к делу подключились поисковики и энтузиасты. Подготовительная работа в хозяйстве «Беловежской пущи» велась три года. Чтобы подобраться к нужному месту, даже соорудили два моста. Но самое сложное было впереди.

Петр Бутрим, СТВ:

Работать в таких местах поисковикам особенно сложно. Место падения самолета – непроходимые болота. Фрагменты боевой машины доставали с глубины около трех метров. На счету отряда «Авиапоиск» десятки поднятых из земли военных самолетов, но в такой глуши довелось работать впервые.

Владимир Бухта, руководитель отряда «Авиапоиск-Брест»:

Мы пошли на крайние меры. Пришлось погружаться при задержке дыхания на глубину 2,5 метров в жижу, цеплять крюк и с помощью лебедки вытаскивать этот двигатель. Вбивали кол, я по этому шесту опускался вниз, потом вбивался в этот сапропель, находил фрагменты. Хаос из железа, страшно это, честно говоря.

Обшивка со следами от пуль, фрагменты крепления крыла, шасси и другие детали. Таким образом, из болота достали всё, что осталось от двухмоторного Ил-4. Самолет бомбил немецкие танковые колонны 24 июня 1941 года. Роковым для него стал всего второй боевой вылет. Предположительно, на борту находились три человека.

На некоторых элементах двигателя есть номера, по которым можно сказать конкретно, кто был в составе экипажа самолета, погибшего в самый трудный период Великой Отечественной войны.