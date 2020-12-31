Александр Лукашенко 31 декабря посещает РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

Новости Беларуси. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», 31 декабря Александр Лукашенко проведет в РНПЦ детской онкологии. Это уникальный медицинский центр, где оказывают помощь самым маленьким пациентам с заболеваниями онкологического и гематологического профилей, а также с врожденными иммунодефицитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь сосредоточены силы высококвалифицированных врачей, которые разрабатывают и внедряют уникальные методы диагностики, лечения и реабилитации. Клиника оснащена новейшим оборудованием. Помощь здесь оказывают также взрослым до 30 лет с некоторыми злокачественными опухолями. В 2012 году РНПЦ детской онкологии был присвоен статус Международного центра имени Джеффри Моделл, который объединяет более 50 специализированных клиник в Европе и США.

Главе государства доложат о состоянии и перспективах учреждения. Александр Лукашенко также ознакомится с оказанием помощи пациентам.