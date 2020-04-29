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«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?

29 апреля 2020 16:22
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

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«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?-1

Разжечь огонь во время Великой Отечественной было проблемой. Спички доставались, в основном, партизанам-подрывникам. Другие тоже научились выкручиваться.

«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?-4

Леонид Радюк, ветеран Великой Отечественной войны:
Самое простое было – кремень называется. Выбивают искру, искра зажигает вату, она начинает куреть. Раздували костер.

«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?-7

С польского патрона делали зажигалки. С консервных банок крутили, такие зажигалки делали.

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«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?-10

Без огнива никак не обойтись было заядлым курильщикам. Тягу к привычке подымить не отбивало даже отсутствие привычного фабричного табачка.

«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?-13

Самосад табак. Курцы, которые в деревне жили, садили табак. Им попроще.

Леонид Радюк:
Курили лист сухой, крапиву. Сушили и тоже курили.

«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?-16

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Верас # Леонид Радюк # Фотофакт

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