«Курили лист сухой, крапиву». Что использовали вместо табака во время войны?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
«Ложились отдыхать один к одному зимой». Как был организован был в партизанских отрядах
Разжечь огонь во время Великой Отечественной было проблемой. Спички доставались, в основном, партизанам-подрывникам. Другие тоже научились выкручиваться.
Леонид Радюк, ветеран Великой Отечественной войны:
Самое простое было – кремень называется. Выбивают искру, искра зажигает вату, она начинает куреть. Раздували костер.
Без огнива никак не обойтись было заядлым курильщикам. Тягу к привычке подымить не отбивало даже отсутствие привычного фабричного табачка.
Самосад табак. Курцы, которые в деревне жили, садили табак. Им попроще.
Леонид Радюк:
Курили лист сухой, крапиву. Сушили и тоже курили.