В Беларуси выздоровели более 2 тысяч заражённых коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны более 2 тысяч пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего вирус выявлен у 13 181 человека, протестированы без малого 169 тысяч. Получается, что положительный тест только у 7,8 % людей, попавших в поле зрения медиков.