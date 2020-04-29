В Беларуси выздоровели более 2 тысяч заражённых коронавирусом

Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны более 2 тысяч пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели и выписаны более 2 тысяч пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего вирус выявлен у 13 181 человека, протестированы без малого 169 тысяч. Получается, что положительный тест только у 7,8 % людей, попавших в поле зрения медиков.
За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 84 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.