ЦТ в Беларуси в 2020 году. В Минобразования рассказали, как планируют его проводить

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Посещение пункта регистрации на ЦТ планируют сделать однократным
Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
Посещение пункта регистрации на ЦТ планируют сделать однократным
Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Само централизованное тестирование, которое по определённому на данный момент графику у нас начнётся с 13 июня.
Сейчас проработаны все необходимые действия, связанные с увеличением как количества пунктов проведения ЦТ, так и количества аудиторий в конкретных пунктах. С учётом рекомендаций министерства здравоохранения фактически мы уменьшаем в 2-3 раза количество абитуриентов, которые будут проходить тестирование в отдельно взятой аудитории.
Представьте, это насколько более значительный объём и пунктов регистрации, и аудиторий. Кроме того, прорабатываются действия, связанные с недопущением, рассредоточением потоков абитуриентов на входах, с несколькими входами. Опять же, с учётом того, что будут задействованы несколько корпусов конкретного университета, то и входы будут разные.
– можно ли провести распределение дистанционно
– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное
– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей
– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно
– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно.