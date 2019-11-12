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Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»

12 ноября 2019 13:53
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Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Принято думать, что спортсмены – это люди, которые зациклены только на спорте. Можно ли спортсмена увидеть в театре?

Александр Глеб, футболист:
Конечно, можно.

Вадим Щеглов:
Вас можно увидеть в театре?

Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»-1

Александр Глеб:
Конечно, можно.

Вадим Щеглов:
А где Вы были в последний раз? Что смотрели?

Александр Глеб:
Я в кино хожу. В театр я, честно, в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, я на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось. Просто сейчас как-то времени нет, с супругой не выбирались давно. Но, в любом случае, она мне уже намекала, что там интересный какой-то мюзикл, предлагала пойти посмотреть. Я думаю, в свободное время сходим.  

Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»-4

# Театр # общество # Александр Глеб

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