Александр Глеб: «В театр я в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Принято думать, что спортсмены – это люди, которые зациклены только на спорте. Можно ли спортсмена увидеть в театре?

Александр Глеб, футболист:

Конечно, можно.

Вадим Щеглов:

Вас можно увидеть в театре?