Александр Глеб: «Несправедливо, что доктора зарабатывают меньше, чем спортсмены»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы – человек обеспеченный, мягко говоря. Но как Вы считаете, это справедливо, что спортсмены зарабатывают больше, чем учителя? Не только в нашей стране.

Александр Глеб, футболист:

Конечно, несправедливо. И несправедливо, потому что доктора зарабатывают меньше, чем спортсмены. Это – тенденция, это вопрос не ко мне. Мне очень хочется, чтобы и учителя, и доктора получали больше. Потому что от этих людей зависит тоже будущее – наших детей, наших родителей, нас.