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Александр Глеб: «Несправедливо, что доктора зарабатывают меньше, чем спортсмены»

12 ноября 2019 13:50
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Футболист высказал своё мнение в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы – человек обеспеченный, мягко говоря. Но как Вы считаете, это справедливо, что спортсмены зарабатывают больше, чем учителя? Не только в нашей стране.

Александр Глеб: «Несправедливо, что доктора зарабатывают меньше, чем спортсмены»-1

Александр Глеб, футболист:
Конечно, несправедливо. И несправедливо, потому что доктора зарабатывают меньше, чем спортсмены. Это – тенденция, это вопрос не ко мне.  Мне очень хочется, чтобы и учителя, и доктора получали больше. Потому что от этих людей зависит тоже будущее – наших детей, наших родителей, нас.

# Футбол # общество # Александр Глеб

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