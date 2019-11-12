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Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона

12 ноября 2019 12:35
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Новости Беларуси. Про это десятки лет молчала все страна. Журналистам давала от ворот поворот. А герои своего времени навсегда превратились в затворников. Телеканал СТВ приоткроет завесу страшных тайн, которые до сих пор не дают покоя миллионам.

Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона-1

Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона-3

Смотрите премьеру в новом сезоне. Подробнее – в видеоматериале.

# Авария # общество # Фотофакт

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