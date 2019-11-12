Тайны Беларуси. Анонс третьего сезона

Новости Беларуси. Про это десятки лет молчала все страна. Журналистам давала от ворот поворот. А герои своего времени навсегда превратились в затворников. Телеканал СТВ приоткроет завесу страшных тайн, которые до сих пор не дают покоя миллионам.