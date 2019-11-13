Александр Глеб рассказал о разводе: «Мы вместе приняли это решение»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Тема Вашего развода облетела все мировые таблоиды.

Александр Глеб, футболист:

Неужели все? Все белорусские «мировые» таблоиды?

Вадим Щеглов:

Все белорусские «мировые» таблоиды. Как Вам, вообще, внимание прессы – это плата за публичность? Вы готовы так платить?