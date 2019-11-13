Прямой эфир

Александр Глеб рассказал о разводе: «Мы вместе приняли это решение»

13 ноября 2019 13:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Тема Вашего развода облетела все мировые таблоиды.

Александр Глеб, футболист:
Неужели все? Все белорусские «мировые» таблоиды?

Вадим Щеглов:
Все белорусские «мировые» таблоиды. Как Вам, вообще, внимание прессы – это плата за публичность? Вы готовы так платить?

Александр Глеб:
Нет, конечно. Всё-таки, семейная, личная жизнь – конечно, не хочется, чтобы как-то освещали это, влазили. Особенно вот такие дела. В принципе, мы абсолютно нормально развелись – не было ни ссор, ни истерик.

Александр Глеб рассказал о разводе: «Мы вместе приняли это решение»-1

Вадим Щеглов:
А Вы быстро, легко приняли это решение?

Александр Глеб:
Ну, мы вместе приняли это решение.

Вадим Щеглов:
Это же непросто, для людей это стресс большой.

Александр Глеб:
Нет. Просто поговорили. Как бы, поняли, что вместе двигаться вперёд уже как-то не получается и приняли решение.

Вадим Щеглов:
Любовь прошла, перегорели?

Александр Глеб:
Не знаю. Скорее всего, поняли, что несовместимы.

# Футбол # общество # Александр Глеб

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Глеб: «Сказал себе: как только начну зарабатывать, мама сразу пусть увольняется и отдыхает»
13 ноября 2019 12:59

Александр Глеб: «Сказал себе: как только начну зарабатывать, мама сразу пусть увольняется и отдыхает»

Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля
13 ноября 2019 12:53

Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля

«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор
13 ноября 2019 12:22

«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор