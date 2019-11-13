Александр Глеб рассказал о разводе: «Мы вместе приняли это решение»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Тема Вашего развода облетела все мировые таблоиды.
Александр Глеб, футболист:
Неужели все? Все белорусские «мировые» таблоиды?
Вадим Щеглов:
Все белорусские «мировые» таблоиды. Как Вам, вообще, внимание прессы – это плата за публичность? Вы готовы так платить?
Александр Глеб:
Нет, конечно. Всё-таки, семейная, личная жизнь – конечно, не хочется, чтобы как-то освещали это, влазили. Особенно вот такие дела. В принципе, мы абсолютно нормально развелись – не было ни ссор, ни истерик.