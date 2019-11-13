Александр Глеб: «Сказал себе: как только начну зарабатывать, мама сразу пусть увольняется и отдыхает»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваши родители: расскажите о них. Это кто?
Александр Глеб, футболист:
Мама сама из России – из Рязани. Приехала сюда к сестре и осталась тут жить. С отцом познакомилась, так как она на стройке работала – отец возил их на работу. Говорит, там женский коллектив, и все (это мать рассказывала) вперёд, к нему – водитель, всё. А мать всегда на заднем сидении с подружками сидела.
Вадим Щеглов:
Скромно.
Александр Глеб:
Да. И потом в какой-то момент мама говорит: «Бегай, бегай. Всё равно за меня выйдешь».
Вадим Щеглов:
Ваши корни из России.
Александр Глеб:
Я, честно говоря, сам недавно узнал полную версию этой истории. На самом деле, у моей матери – их в семье было 9 братьев и сестер. И старшая сестра уехала в Минск работать. Там уже дело к свадьбе шло, встретила здесь любимого человека. И моя мать со своей ещё одной сестрой приехали просто в гости. Взяли подарки, особо вещей не брали. И в итоге приехали и остались здесь на всю жизнь. Было интересно слушать.
Просто понравилось – тогда в Советском Союзе все переезжали из страны в страну – всё-таки, как единые были, как единое целое. Поэтому она воспринимает Беларусь, как родную страну. Но у меня очень много родственников в России. Поэтому я считаю эту страну тоже родной, дружественной. Я там много времени в детстве провёл.
Александр Глеб:
У мамы тяжёлая работа была – на стройке. Я представляю. Один раз я со школы пораньше пришёл и ключи забыл. Пошёл – там мама недалеко от дома работала. Это уже на Воронянского.
Пришёл за ключами, а зима была, и увидел, как мама работает там: мороз, они там плитку клали. Такой адский труд, холодно. И я сказал себе: «Как только начну зарабатывать, мама сразу пусть увольняется и отдыхает».