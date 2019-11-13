Александр Глеб: «Сказал себе: как только начну зарабатывать, мама сразу пусть увольняется и отдыхает»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ваши родители: расскажите о них. Это кто? Александр Глеб, футболист: Мама сама из России – из Рязани. Приехала сюда к сестре и осталась тут жить. С отцом познакомилась, так как она на стройке работала – отец возил их на работу. Говорит, там женский коллектив, и все (это мать рассказывала) вперёд, к нему – водитель, всё. А мать всегда на заднем сидении с подружками сидела.

Александр Глеб:

Да. И потом в какой-то момент мама говорит: «Бегай, бегай. Всё равно за меня выйдешь».

Вадим Щеглов:

Ваши корни из России.

Александр Глеб:

Я, честно говоря, сам недавно узнал полную версию этой истории. На самом деле, у моей матери – их в семье было 9 братьев и сестер. И старшая сестра уехала в Минск работать. Там уже дело к свадьбе шло, встретила здесь любимого человека. И моя мать со своей ещё одной сестрой приехали просто в гости. Взяли подарки, особо вещей не брали. И в итоге приехали и остались здесь на всю жизнь. Было интересно слушать.