«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Александр Глеб, футболист:

Малосемейку плохо помню. Была одна кухня для всех на этаже. Не в своей квартире.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Ну, как в общежитии.

Александр Глеб:

Да, да. Я там совсем маленький был. И я туда приезжал лет 10 назад просто посмотреть. Но было весело.

Вадим Щеглов:

Но люди так жили. Но самое главное, что они были счастливыми.

Александр Глеб:

Вот! Это самое главное. Я согласен. Улыбка на лице, пошёл в магазин – булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее.