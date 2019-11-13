«Булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее». Александр Глеб рассказал о детстве и показал свой двор

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Александр Глеб, футболист:
Малосемейку плохо помню. Была одна кухня для всех на этаже. Не в своей квартире.
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ну, как в общежитии.
Александр Глеб:
Да, да. Я там совсем маленький был. И я туда приезжал лет 10 назад просто посмотреть. Но было весело.
Вадим Щеглов:
Но люди так жили. Но самое главное, что они были счастливыми.
Александр Глеб:
Вот! Это самое главное. Я согласен. Улыбка на лице, пошёл в магазин – булочку купил, с квасом выпил – настроение хорошее.
Вадим Щеглов:
Каким было Ваше детство? Вы сказали, что в 6 лет начали играть. А кроме игры, как у всех пацанов, наверное, были дворы, друзья. Вот каким было Ваше детство?
Александр Глеб:
Мое детство было, не хочу сказать, что самое интересное, потому что советское детство было, на самом деле, интересно для всех. Это школа, это дворы. Просто прибегал, портфель кидал – двор весь кишел детьми. Это можно было в футбол играть, во всевозможные игры. Поэтому я очень счастлив, что я рос именно в это детство. Потому что сейчас совсем по-другому, сейчас у детей компьютеры, приставки, Интернет – всё дома. А раньше всё на улице, все развивались, активное такое времяпрепровождение было.
Вадим Щеглов:
Какое детство счастливее: Ваше или Ваших детей?
Александр Глеб:
На мой взгляд, моё детство. Мне очень нравилось, когда на каникулах все уезжали в деревню, просто отдыхали. Реально всех привозили, кому не хватало путёвок в лагерь.
Я за своё детство только два раза был в лагере. Тогда по работе моим родителям выделили путёвки, а так всё детство проводил в деревне. Мне это нравилось – это рыбалка, коровники, ягоды, грибы, столько всевозможных игр! Это было очень эмоционально, здорово, и вот у меня осталось это в памяти на всю жизнь.