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Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

14 ноября 2019 07:52
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Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты.

О традиции проведения фестивалей и народных гуляний в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-1

Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Властелин села» ежегодно выбирается из молодых сельских семей всех регионов страны. На Всебелорусском фестивале юмора «Автюки» можно продлить жизнь на годы.

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-4

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-6

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-8

На «Языльскую десятку» в самую спортивную деревню Беларуси сбегаются любители кросса со всех стран СНГ. На экофестивале «Споровские сенокосы» определяется чемпион ручного сенокоса. Ежегодно собирает друзей и Александрия.

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-11

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-13

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-15

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь-17

Подробнее в видеоматериале.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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