Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты.
О традиции проведения фестивалей и народных гуляний в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».
«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»
«Властелин села» ежегодно выбирается из молодых сельских семей всех регионов страны. На Всебелорусском фестивале юмора «Автюки» можно продлить жизнь на годы.
На «Языльскую десятку» в самую спортивную деревню Беларуси сбегаются любители кросса со всех стран СНГ. На экофестивале «Споровские сенокосы» определяется чемпион ручного сенокоса. Ежегодно собирает друзей и Александрия.