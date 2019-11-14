«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века.
Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века.
О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области
Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».
Читайте также:
Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам
Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля
Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо
Подробнее в видеоматериале.