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«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

14 ноября 2019 07:34
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Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века.

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-1

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-3

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области

Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-6

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-8

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-10

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-12

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»-14

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# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Фотофакт

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