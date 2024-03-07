Прямой эфир

Александр Егоров назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси

07 марта 2024 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще одной темой обсуждения во Дворце Независимости стала модернизация управленческой вертикали и методов ее работы. Поводом для разговора послужило назначение Александра Егорова заместителем главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Егоров назначен заместителем главы Администрации Президента Беларуси-1

Такое решение Александр Лукашенко принял, исходя из ряда соображений. В том числе из необходимости обновления кадровой вертикали: новые задачи должны решать управленцы новой формации, необходим свежий взгляд. Президент серьезно и долго изучал кандидатуру Александра Егорова. Учитывая его банковский опыт, теперь отпадет необходимость в помощнике в данной сфере.

Сегодняшний назначенец будет курировать финансово-экономические процессы. По словам главы государства, вопросы, связанные с анализом и контролем, в том числе за выполнением поручений Президента, принятых по итогам совещаний с членами правительства и экономистами, порой реализуются не в полной мере. Это кадровое решение – один из шагов по дальнейшей модернизации всей системы.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Егоров

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко акцентировал внимание на будущих руководителях постоянных комиссий Совета Республики
07 марта 2024 13:50

Лукашенко акцентировал внимание на будущих руководителях постоянных комиссий Совета Республики

Президент принял с докладом Наталью Кочанову
07 марта 2024 13:33

Президент принял с докладом Наталью Кочанову

Как понять, что человек зависим от покупок? Психолог рассказал, что такое шопоголизм
07 марта 2024 12:46

Как понять, что человек зависим от покупок? Психолог рассказал, что такое шопоголизм