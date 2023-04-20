Тайконавты дали напутствие белорусским космонавтам

Молодой ученый НАН Беларуси Максим Кучвальский обратился к тайконавтам экипажа «Шэньчжоу-15» с просьбой дать напутствие команде белорусских космонавтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С учетом вашего космического опыта, что вы можете пожелать представителям нашей страны в их предполетной подготовке? Спасибо.

Добрые слова и пожелания нашим соотечественникам экипаж Поднебесной передал прямо из космоса. За этим онлайн наблюдали тысячи молодых ребят из России, Казахстана, Индии, Ирана, Пакистана, Армении и Непала. Встреча – совместная инициатива БРСМ и Всекитайской федерации молодежи. Такой формат общения позволяет заинтересовать студентов космической наукой и технологиями, а также углубить международное практическое сотрудничество.

Максим Кучвальский, заместитель председателя Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Это очень масштабная встреча. Шанхайская организация сотрудничества – это вся Евразия. Мы надеемся, что совместно с Белорусским республиканским союзом молодежи и при участии Совета молодых ученых такие встречи будут проходить регулярно. Обмен опытом в космической сфере очень важен для наших стран.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Это очень важно, когда такое сотрудничество происходит именно в молодежной среде, целью и задачей которой является созидательный труд, развитие научного потенциала и добрососедских отношений со всеми странами, входящими в блок Шанхайской организации сотрудничества.