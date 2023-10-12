Прямой эфир

Александр Лукашенко прибыл в Кыргызстан. Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

12 октября 2023 10:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан, где в пятницу, 13 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прибыл в Кыргызстан. Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ-1

Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Ожидается, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. На расширение потенциала Содружества и повышение его роли на международной арене направлен вопрос повестки дня об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Запланировано обсуждение вопросов актуальной проблематики по широкому спектру тем. В Бишкеке будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества между странами – в ходе встреч, переговоров и взаимодействия глав государств.

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня до сих пор руки трясутся». Финалистка рассказала о съёмках реалити-шоу «Есть девчонка одна»
12 октября 2023 09:09

«У меня до сих пор руки трясутся». Финалистка рассказала о съёмках реалити-шоу «Есть девчонка одна»

Объём торговли между Беларусью и странами СНГ за 8 месяцев 2023 года вырос на 12,5% – Алейник
12 октября 2023 07:56

Объём торговли между Беларусью и странами СНГ за 8 месяцев 2023 года вырос на 12,5% – Алейник

Презентуют более сотни разработок – в Минске стартует форум «Искусственный интеллект в Беларуси»
12 октября 2023 07:10

Презентуют более сотни разработок – в Минске стартует форум «Искусственный интеллект в Беларуси»