Александр Лукашенко прибыл в Кыргызстан. Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Кыргызстан, где в пятницу, 13 октября, примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко представит позицию и предложения Беларуси по наиболее актуальным вопросам взаимодействия в рамках Содружества. Ожидается, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. На расширение потенциала Содружества и повышение его роли на международной арене направлен вопрос повестки дня об учреждении статусов наблюдателя и партнера СНГ. Запланировано обсуждение вопросов актуальной проблематики по широкому спектру тем. В Бишкеке будут обсуждаться и вопросы двустороннего сотрудничества между странами – в ходе встреч, переговоров и взаимодействия глав государств.