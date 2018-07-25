«Мне уже не терпится познакомиться с вашей страной». Более 60 японских детей приехали в Беларусь на отдых в «Зубрёнок»

Новости Беларуси. Из страны Восходящего солнца за здоровьем в Беларусь. Более 60 японских ребят отдохнут в легендарном «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они приехали не только за общеукрепляющими процедурами, но и положительными эмоциями. Подготовлена развлекательная программа. Школьники отправятся в Мирский и Несвижский замки, увидят голубые озера, а также познакомятся с белорусскими традициями. Через 10 дней к японским детям присоединится еще одна группа из префектуры Фукусима.

Ацуки Курияма: Мне уже не терпится познакомиться с вашей страной. Я много слышал о ней и я очень хочу найти здесь много друзей.

Антон Гулецкий, преподаватель школы Национального детского оздоровительного центра «Зубренок»:

Почему именно белорусский центр? Потому что на протяжении лета там отдыхает 1200 белорусских детей и не только белорусских. А для детей из Японии это большая социализация. Буквально через, наверное, дня 2-3 дети уже начинают общаться как друзья.

Беларусь не первый раз принимает детей на оздоровление из регионов, пострадавших от стихийных бедствий и военных конфликтов. Только в 2018 году в оздоровительном центре «Зубренок» отдохнули около 300 сирийских детей.